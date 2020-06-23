За сутки оккупанты 16 раз открывали огонь на Донбассе, ранен военный

За 22 июня в зоне боевых действий на Донбассе российские вооруженные формирования открывали огонь 16 раз. Был ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял позиции под Ореховым, а после этого применил там 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитником Попасной враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По Новозвановке выпустили 36 мин со 120-мм минометов. По опорным пунктам Хутора Вильный трижды открывали огонь из минометов 120 и 82-мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новотошковского и Катериновки оккупанты применяли 120-мм минометы. Также этот населенный пункт обстреляли из гранатометов, а по позициям возле Новгородского захватчики задействовали минометы 82-мм.

Рядом с Широкиным стреляли из противотанковых ракетных комплексов "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в мачту с камерой СММ ОБСЕ, чем вывела оборудование из строя.

Вечером противник из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял Павлополь. Возле Новомихайловки применяли минометы калибра 82 мм. Также зафиксированы обстрелы из гранатометов и пулеметов возле Марьинки и Старогнатовки.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военные действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, наши защитники ликвидировали двоих и ранили троих захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 июня вооруженные формирования России на востоке Украины увеличили количество обстрелов до 28. Последний раз почти 30 обстрелов фиксировали в начале мая.