Полицейский на Volkswagen после смены на блокпосту столкнулся с маршруткой в Новоайдарском районе.

В Луганской области автомобиль, которым управлял инспектор полиции, столкнулся с маршруткой. В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось днем 22 июня, пострадали 9 человек.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 22 июня 2020 около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка.

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель. В машине полицейского ехали еще трое его сослуживцев.

После ДТП полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажиры Volkswagen и маршрутки - с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Фото: lug.gp.gov.ua

"По материалам следствия, полицейский находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту", - отметили в прокуратуре.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз.