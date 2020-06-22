В Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем дворе

В Одессе во дворе жилого массива произошла массовая драка, чтобы прекратить которую, полицейский применил оружие.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива «Радужный» между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля. Стычка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел работник одесской полиции, проживающего в этом же доме. Он вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих. В ответ полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Также кто-то из участников распылил слезоточивый газ.

"Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на имя устройства для отстрела резиновых пуль. В результате конфликт был прекращен, никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, работник ГУНП был трезв", - говорится в сообщении.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила и опросила участников инцидента. Правовая оценка действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства.

Также назначено служебное расследование, которое определит правомемрность действий полицейского.

Напомним, ранее полиция Одессы задержала семерых человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре.