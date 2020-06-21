"КиевПрайд" в 2020 проходит в режиме онлайн.

В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества украсили монумент "Родина-мать" радужным флагом.

Сделано это в рамках месячника "КиевПрайда", который в этом году проходит в режиме онлайн.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флагом сегодня реет над всем Киевом. Продолжение следует ...", - говорится на странице "КиевПрайда" в фейсбуке.

К посту приложено видео акции. Видеоряд сопровождается хэштегом "мамозрозумієтапідтримає" ("Мама поймет и поддержит" - ред).

Как сообщалось, 5 июня "КиевПрайд" под защитой полиции провел акцию против полицейского произвола.