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"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом

"КиевПрайд" в 2020 проходит в режиме онлайн.

"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
Фото: скрин видео

В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества украсили монумент "Родина-мать" радужным флагом.

Сделано это в рамках месячника "КиевПрайда", который в этом году проходит в режиме онлайн.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флагом сегодня реет над всем Киевом. Продолжение следует ...", - говорится на странице "КиевПрайда" в фейсбуке.

К посту приложено видео акции. Видеоряд сопровождается хэштегом "мамозрозумієтапідтримає" ("Мама поймет и поддержит" - ред).

Как сообщалось, 5 июня "КиевПрайд" под защитой полиции провел акцию против полицейского произвола.

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