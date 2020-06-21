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С начала суток на Донбассе 8 обстрелов, ранен военный

Противник стрелял возле Новотошковского, Авдеевки, Старогнатовки.

С начала суток на Донбассе 8 обстрелов, ранен военный
Фото: Макс Левин

С начала воскресенья, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 8 обстрелов, в результате которых ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник стрелял в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новотошковского, Авдеевки, Старогнатовки.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования России 28 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военных.

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