Кличко: поврежденный дом на Позняках, возможно, придется разобрать

Только в обрушившемся стояке проживали более 100 человек.

Многоэтажный дом на проспекте Григоренко в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв, возможно, нужно будет разбирать. Об этом в комментарии журналистам сообщил мэр Виталий Кличко.

Видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Конструктив дома поврежден достаточно сильно... Будем рассматривать возможность, как его можно будет быстро разобрать, чтобы дом не создавал опасность для тех зданий, которые находятся рядом", – сказал Кличко.

Жителей дома временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 121. Их обеспечат питанием.

"Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", - сказал Кличко и добавил, что количество людей, которые находились в доме во время взрыва еще уточняется.

Сколько времени уйдет на разбор завалов, в ГосЧС сказать пока не могут.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. Спасатели нашли тело одного погибшего, тело еще одной женщины пытаются извлечь из-под завалов. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме: газовоздушная смесь или взрывчатка.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.