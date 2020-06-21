На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
"Произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждены несколько этажей. На место срочно выехали все службы", - сообщает паблик "Киев оперативный".
По информации ГосЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41.
Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.
"В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей ", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.
Корреспондент LB.ua передает, что обломки откинуло на более чем 200 метров. На месте квартиры на седьмом этаже - дыра.
Обновление 11:30. В 10:47 спасатели нашли на месте взрыва под плитой тело погибшего мужчины. Трех человек удалось вытянуть из-под завалов.
В ГосЧС также уточнили адрес события - ул. Крушельницкой 1/5.
Спасатели эвакуируют жителей. Из дома вывели уже 21 человека. Есть опасность обвала.
На месте происшествия организовали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают 75 спасателей.