Фото: ДСНС України/facebook

На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

"Произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждены несколько этажей. На место срочно выехали все службы", - сообщает паблик "Киев оперативный".

По информации ГосЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

"В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей ", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.

Корреспондент LB.ua передает, что обломки откинуло на более чем 200 метров. На месте квартиры на седьмом этаже - дыра.

Обновление 11:30. В 10:47 спасатели нашли на месте взрыва под плитой тело погибшего мужчины. Трех человек удалось вытянуть из-под завалов.

В ГосЧС также уточнили адрес события - ул. Крушельницкой 1/5.

Спасатели эвакуируют жителей. Из дома вывели уже 21 человека. Есть опасность обвала.

На месте происшествия организовали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают 75 спасателей.

Фото: ДСНС України/facebook

Фото: ДСНС України/facebook

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Тетяна Висоцька/facebook