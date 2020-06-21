Госстат посчитал, в каком возрасте украинские мужчины чаще становятся отцами

Чаще всего дети рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет.

Украина 21 июня уже второй год подряд официально присоединяется к празднованию Дня отца.

К этому празднику Государственная служба статистики подготовила данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.

Так, чаще всего отцами становились мужчины в возрасте 30-39 лет. Таких насчитывается 135 167.

108 080 детей родились в 2019 у отцов в возрасте 20 -29 лет.

Кроме того, становились отцами мужчины в возрасте до 20 лет (1 651) и старше 50 лет (2 793). Стали родителями и 26 999 украинских мужчин в возрасте 40-49 лет.

Напомним, в Украине День отца учредил в 2019 пятый президент Петр Порошенко. Праздник, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, способствует признанию "на государственном уровне роли отца в воспитании детей".