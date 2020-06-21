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Обвиняемого в убийстве "Сармата" суд отпустил из-под домашнего ареста на "оздоровление"

Евгений Бродский уехал на отдых к морю.

Обвиняемого в убийстве "Сармата" суд отпустил из-под домашнего ареста на "оздоровление"
Евгений Бродский
Фото: hromadske.ua

Судья Бердянского горрайонного суда Елена Вирченко отпустила на пять дней на отдых к морю обвиняемого в организации убийства ветерана боевых действий на востоке Виталия Олешко ("Сармата") Евгения Бродского, который находится под домашним арестом.

Об этом говорится в постановлении суда, которое hromadske получило от побратимов погибшего.

В документе отмечается, что в суд с соответствующим ходатайством обратился адвокат обвиняемого, отметив, что Бродскому с детьми якобы необходимо пройти оздоровление в Бердянске.

По адресу, который указал защитник, находится база отдыха Sun resort.

"Вчера [19 июня] мы узнали, что он [Бродский] празднует свой день рождения на косе, где находится база отдыха Sun resort. Звонили официально через 102 по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а после уже узнали об этом постановлении. Я так понимаю, что Бердянский суд вообще сошел с ума", - прокомментировал побратим "Сармата" Антон Пшеничный.

Судья отпустила Бродского на так называемое "оздоровления" на 5 дней - до 22 июня включительно.

Собратья "Сармата", которые уже 12-й день голодают, требуя вернуть всех обвиняемых в СИЗО, считают, что Бродского отпустили, чтобы он мог встретиться с другими фигурантами дела.

Ранее, 29 мая, суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых в убийстве Виталия Олешко: Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Михаила Сигиду. Последний отбывает домашний арест в Бердянске.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства "Сармата" задержали 2019 в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля 2019. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

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