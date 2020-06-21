В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке

Точную причину установит экспертиза.

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Фото: Макс Требухов

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме на проспекте Григоренко в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНИАН.

"Одна из версий - взрыв газа, другая версия - это взрывчатка, но сейчас работают специалисты, и Служба безопасности Украины, и полиция. Материалы повезли на экспертизу. В ближайшие часы будет четкий ответ на вопрос, каковы причины взрыва", - сказал Кличко.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, экспертиза установит причины взрыва за 30-40 минут.

Глава МВД также сообщил, что на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. По меньшей мере один человек погиб, около 30 - пострадали. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также