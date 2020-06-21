Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме на проспекте Григоренко в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНИАН.

"Одна из версий - взрыв газа, другая версия - это взрывчатка, но сейчас работают специалисты, и Служба безопасности Украины, и полиция. Материалы повезли на экспертизу. В ближайшие часы будет четкий ответ на вопрос, каковы причины взрыва", - сказал Кличко.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, экспертиза установит причины взрыва за 30-40 минут.

Глава МВД также сообщил, что на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. По меньшей мере один человек погиб, около 30 - пострадали. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.