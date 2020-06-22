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За сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный

Наемники продолжают применять запрещенное вооружение.

За сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный
Фото: Олена Максименко

За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт в Донецкой области. В результате был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенными н.п. Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских военных станковые противотанковые гранатометы. Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив  82 мм минометы.

В районе ответственности группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н.п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.

С начала текущих суток зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 8 обстрелов, в результате которых был ранен украинский военный

20 июня боевики  28 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военнослужащих.

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