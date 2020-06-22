​Секция взорвавшегося на Позняках дома из 40 квартир восстановлению не подлежит, - МВД

По состояниию на утро понедельника из под завалов взорвавшегося в Киеве 10-этажного дома на Позняках были извлечены тела троих погибших жильцов.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, вероятно, что под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения.

"Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы", - подчеркнул Геращенко.

Он также сообщил, что секция дома, в которой произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее прийдется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

"Сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры, непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой", - сообщил замглавы МВД.

Сейчас на заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры. "Это - 40 квартир взорвавшейся секции. Детали будут в официальном сообщениях пресслужбы КМУ", - добавил Геращенко.