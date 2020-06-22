В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют по всей стране дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы также будет идти град. Ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, в воскресенье, 21 июня, из-за непогоды в Ивано-Франковской области на двух дорогах произошел оползень.

20 июня из-за сильных дождей и ветра без электричества остались 179 населенных пунктов.