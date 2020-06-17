В Украине четыре человека получили травмы из-за падения деревьев в связи с погодными условиями

В Украине в связи с погодными условиями 16 июня четыре человека пострадали из-за падения деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"16 июня на территории пяти областей - Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской - вследствие непогоды произошло падение 34 деревьев, пострадали четыре человека (которые госпитализированы), повреждено шесть авто, подтоплено частично четыре улицы протяжностью 4,1 км, семь дворов и два подвала", - добавили в ГосЧС.

Подразделения спасателей распилили и убрали поваленные деревья, откачали 485 кубических метров воды и отбуксировали 11 машин.

В Днепропетровской области ветром снесло металлический лист с крыши учебно-металлического комплекса.

Также в ночь с 16 на 17 июня обесточило 80 населенных пунктов в пяти областях.

Из-за дождя и порывов ветра сработали системы защиты линии электропередач, в результате чего электричество отключилось в 46 населенных пунктах Житомирской области, 16 в Киевской, 11 в Черкасской, четырех в Кировоградской и трех в Днепропетровской. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что в ночь на 15 июня в Украине из-за непогоды обесточило 178 населенных пунктов в девяти областях.