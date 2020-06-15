В Украине из-за непогоды обесточило 178 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"В ночь с 14 на 15 июня вследствие осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линии электропередач обесточены 178 населенных пунктов. В Сумской области - 93, Киевской - 28, Черниговской, - 21, Луганской - 19, Донецкой - 5, Тернопольской - 5, Черновицкой - 3, Кировоградской - 2, Запорожской - 2", - говорится в сообщении.

Работы по возобновлению электроснабжения ведут бригады облэнерго.

Сообщается также, что в результате достижения паводковой волны в реке Прут произошел локальный выход воды на заплаву с переливом на автодорогу. Подтопило около 50 м дороги глубиной до 20 см рядом с селом Маршынци Черновицкой области. Движение через мост между Маршинцами и селом Лунка перекрыто.

Напомним, что вчера на значительной территории Украины прошли сильные дожди и грозы. Температура составляла 20-26 градусов.