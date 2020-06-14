С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, информирует пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке сообщается, что по украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял украинские позиции у Орехово и два раза близ Хутора Вольного - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские военнослужащие применили ручные противотанковые гранатометы по позициям ВСУ у Авдеевки.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность", - подчеркнули в штабе.

Напомним, накануне вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще двое - получили ранения.