​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов, ранен один военный

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Был ранен один военный, говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики применяли на линии столкновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли возле Славного, Пищевика, Луганского (артиллерийские системы находились возле жилых домов на окраине Калининского), Крымского.

Штаб ООС уверяет, что ситуация в районе боевых действий остается контролируемой.

Напомним, что 12 июня на Донбассе произошло 12 обстрелов, один военный получил ранения.

11 июня боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений ООС. Двое военных были ранены и один травмирован.