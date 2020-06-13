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Боевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" до сих пор заблокирована

С 10 по 13 июня оккупанты не пропустили на подконтрольную украинскому правительству территорию ни одного человека.

Боевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" до сих пор заблокирована
Фото: dpsu.gov.ua

После трех дней блокировки боевики начали пропускать людей на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская". Об этом 13 июня сообщили в Госпогранслужбе.

"Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента ", - говорится в сообщении.

Абитуриенты приехали на пробное внешнее оценивание, но его проведения накануне отменил Кабмин.

В Госпогранслужбе также сообщили, что пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую будет осуществляться с 7 утра до 13, а с 13 до 17 - будут пропускать в обратном направлении.

Напомним, два пункта пропуска на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях возобновили работу 10 июня. До 13 июня боевики не пропустили на подконтрольную украинскому правительству территорию ни одного человека.

Пункт пропуска "Марьинка" остается заблокированным. Двое мужчин, которые 11 июня пересекли КПВВ, надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом оккупантов.

Также сообщалось, что на пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который не смог попасть домой в Донецк.

КПВВ на Донбассе были закрыты еще в марте в связи с пандемией коронавируса.

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