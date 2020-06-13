Боевики выпустили по защитникам Луганского 50 снарядов из артиллерийских систем

Вследствие обстрелов в пятницу один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В субботу, 13 июня, российские вооруженные формирования обстреляли защитников Луганского из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

Отмечается, что украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

В пятницу, 12 июня, вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня 12 раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 11 июня российско-оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован.