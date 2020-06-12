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В Княжичах из пистолета ранили депутата Броварского райсовета

Конфликт возник из-за поведения детей. 

В Княжичах из пистолета ранили депутата Броварского райсовета
Фото: kv.npu.gov.ua

В Княжичах один из депутатов Броварского райсовета получил ранение из пистолета вследствие ссоры со своим соседом. 

Конфликт между мужчинами произошел из-за поведения маленьких детей, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Во время инцидента отец ребенка совершил выстрел в своего соседа. Соседом оказался депутат Броварского райсовета, у него ранение нижних конечностей", - пояснили правоохранители.

На месте происшествия изъяли газовое оружие, которое было переделано в травматическое. 

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Следователи выдали пострадавшему постановление на проведение экспертизы, по результатам которой нарушителю объявят подозрение.

Напомним, что 1 июня в Вишневом бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим после замечания о неправильной парковке. 

На улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля. Конфликт перерос в драку, а затем водитель достал пистолет и сделал из него несколько выстрелов.

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