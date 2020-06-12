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В субботу в Киеве будет до +32 градусов и кратковременный дождь

Ночью в столице +19…+21 градус.

В субботу в Киеве будет до +32 градусов и кратковременный дождь
Фото: kiev.informator.ua

В субботу, 13 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местам шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

12 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в районе Приморского +19 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.

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