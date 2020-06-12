За сутки боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки зафиксировано три обстрела в течение суток, обстреливая опорные пункты ООС, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два обстрела из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано у Новомихайловки. Рядом с Гнутово российские наемники применили минометы калибра 82-мм.

Неподалеку Новотроицкого они нарушили режим прекращения огня применением ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а украинских защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия. Против защитников Павлополя был использован БПЛА для сброса гранатометного выстрела, а также минометы калибра 82-мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности группировки "Север" по украинским оборонным укреплениям неподалеку Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции у Хутора Вольного были обстреляны из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского зафиксировано применение вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровке и Луганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские опорные пункты недалеко от Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ООС у Верхнеторецкого российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 11 июня оккупанты сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя, в результате чего был ранен украинский военный.