Директора филиала "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн гривен

Чиновник не обеспечил надлежащее оформление спецразрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах.

Офис Генерального прокурора сообщил директору одного из центральных филиалов "Укрзализныци" о подозрении в служебной халатности, повлекшей за собой нанесение ущерба окружающей среде на 850 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ОП.

По данным следствия, чиновник, будучи руководителем подразделения, которое проводило добычу полезных ископаемых, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах.

В результате его служебной халатности в течение 2017-2018 годов было незаконно проведено девять взрывов на территории Житомирской области и добыто более 340 тыс кубометров горной массы, чем был причинен ущерб окружающей среде.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции.

Напомним, ранее "Укрзализныця" уволила руководство "Интерсити" из-за махинаций с питанием.