МВД предлагает регистрировать новые автомобили, не выходя из автосалона

Такой эксперимент предполагается провести в течение двух лет.

Министерство внутренних дел предлагает на протяжении двух лет провести эксперимент по предоставлению возможности регистрации новых транспортных средств их покупателями.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров опубликован на сайте МВД.

Его авторы считают, что это позволит покупателям новых транспортных средств получить документы регистрации на них и номерные знаки непосредственно в автосалоне.

Автодилеры, которые хотят принять участие в эксперименте, должны заключить соглашение об организации сотрудничества с Главным сервисным центром МВД.

"Проект постановления разработан с целью оптимизации, доступности и упрощения получения услуги по государственной регистрации новых автомобилей, автобусов, мотоциклов и мопедов всех типов, марок и моделей, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств (далее - транспортные средства) с участием производителей, дистрибьюторов и уполномоченных дилеров, их реализуют",- отмечается в сообщении.

Напомним, за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать покупки и продажы автом из-за карантина, поскольку работа Сервисных центров была приостановлена.

За год прошлый год в Украине зарегистрировали 408 тыс. импортных б/у авто и только 88,5 тыс. новых.