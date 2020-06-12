Застройщик торгового центра April City начал демонтаж монолитной железобетонной опоры, которую установили прямо на проезжей части проспекта Леся Курбаса.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

"Застройщик не получал и не мог получить согласование и строить на дороге. Это вообще асбурд. К тому же специалистов Киевавтодора сначала не пустили на объект для осмотра и оценки нанесенного убытка. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию, но после некоторых аргументов о возможных перспективах город заставил застройщика согласиться и убрать это творение строительного креатива за собственный счет", - сказал Кличко.

Работы начались 11 июня.

Земельный участок под ТРЦ на транспортно-пересадочном узле станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога" был выделен Киевским городским советом в 2010 году.

Компания "Киевпроект девелопмент" принесла извеинения киевлянам за "неудобства".

"Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации. Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте", - сказано на сайте компании.

Строительный скандал вокруг ТРЦ April City разгорелся на прошлой неделе.