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Застройщик киевского ТРЦ начал демонтаж опоры, установленной на проезжей части

Компания извинилась за "неудобства".

Застройщик торгового центра April City начал демонтаж монолитной железобетонной опоры, которую установили прямо на проезжей части проспекта Леся Курбаса.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

"Застройщик не получал и не мог получить согласование и строить на дороге. Это вообще асбурд. К тому же специалистов Киевавтодора сначала не пустили на объект для осмотра и оценки нанесенного убытка. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию, но после некоторых аргументов о возможных перспективах город заставил застройщика согласиться и убрать это творение строительного креатива за собственный счет", - сказал Кличко.

Работы начались 11 июня.

Земельный участок под ТРЦ на транспортно-пересадочном узле станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога" был выделен Киевским городским советом в 2010 году.

Компания "Киевпроект девелопмент" принесла извеинения киевлянам за "неудобства".

"Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации. Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте", - сказано на сайте компании.

Строительный скандал вокруг ТРЦ April City разгорелся на прошлой неделе.

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