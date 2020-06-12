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Житель села в Харьковской области погиб при попытке незаконно подключиться к линии электропередачи

Накануне его дом отключили от электричества за долги.

Житель села в Харьковской области погиб при попытке незаконно подключиться к линии электропередачи
Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Гурьев Казачок Золочевского района Харьковской области от удара током погиб 33-летний местный житель.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Установлено, что 33-летний мужчина пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения... В результате поражения током мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Полиция также выяснила, что дом погибшего отключили от электричества за долги.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об отсутствии планов Кабмина поднять тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году.

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