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Из-за сильных осадков и ветра без света остались 80 населенных пунктов в 7 областях

Больше всего пострадала Черновицкая область.

Из-за сильных осадков и ветра без света остались 80 населенных пунктов в 7 областях
Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Из-за сильных осадков и ветра 12 июня без света остались 80 населенных пунктов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области без света остались 28 населенных пунктов, в Черкасской - 14, Кировоградской - 12, Львовской - 11, Закарпатской - 8, Донецкой - 7.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, 12 июня на Днепр обрушилась непогода с сильным ветром и ливнем. За 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Упали 57 деревьев, из-за чего произошли 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвета. Три больницы остались без электроснабжения.

11 июня во Львове прошел сильный ливень с градом и молниями, в результате чего были затоплены улицы города. В Брюховичах жертвой непогоды стала 28-летняя женщина.

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