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Наемники РФ ранили украинского военного в Донецкой области

Боевики обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники РФ ранили украинского военного в Донецкой области
Фото: Макс Левин

В субботу в результате обстрела боевиков в Донецкой области ранения получил украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что в субботу российские вооруженные формирования обстреляли защитников Луганского из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

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