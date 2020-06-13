В Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700
В Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО
Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
Кабмин запретил пробное ВНО
Кабмин запретил пробное ВНО
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Житомирской области при лобовом столкновении погиб человек, шестеро пострадали

Водитель пытался объехать мотоблок с прицепом сена.

Фото: Нацполиция

В Житомирской области в результате лобового столкновения автомобилей «Volkswagen Passat» и «Suzuki Grand Vitara» травмы получили шесть человек, один - погиб. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 22:50 в пятницу, 12 июня, на трассе возле села Молчановка.

"45-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», житель Винницкой области, при объезде мотоблока с прицепом, загруженным сеном, который двигался в попутном с ним направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Suzuki Grand Vitara» под управлением 53-летнего жителя Киевской области", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

В результате от полученных травм в больнице скончался 74-летний пассажир «Volkswagen Passat».

Также в медучреждение госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести водители двух авто и 26-летний водитель мотоблока, а еще три пассажира из автомобиля «Suzuki Grand Vitara», 1970, 1989 и 2013 годов рождения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: Нацполиция

Напомним, 8 июня на севере Житомирской области в ДТП погибли четыре человека. Водитель не пропустил другой автомобиль, выезжая с второстепенной дороги. В совершении ДТП подозревают инспектора полиции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также