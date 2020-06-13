Фото: Нацполиция

В Житомирской области в результате лобового столкновения автомобилей «Volkswagen Passat» и «Suzuki Grand Vitara» травмы получили шесть человек, один - погиб. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 22:50 в пятницу, 12 июня, на трассе возле села Молчановка.

"45-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», житель Винницкой области, при объезде мотоблока с прицепом, загруженным сеном, который двигался в попутном с ним направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Suzuki Grand Vitara» под управлением 53-летнего жителя Киевской области", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

В результате от полученных травм в больнице скончался 74-летний пассажир «Volkswagen Passat».

Также в медучреждение госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести водители двух авто и 26-летний водитель мотоблока, а еще три пассажира из автомобиля «Suzuki Grand Vitara», 1970, 1989 и 2013 годов рождения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: Нацполиция

Напомним, 8 июня на севере Житомирской области в ДТП погибли четыре человека. Водитель не пропустил другой автомобиль, выезжая с второстепенной дороги. В совершении ДТП подозревают инспектора полиции.