Водитель не пропустил другой автомобиль, выезжая с второстепенной дороги.

Фото: zt.npu.gov.ua

В понедельник утром на севере Житомирской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте местной полиции.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mitsubishi выезжал на дорогу Т0617 Овруч - Словечно с второстепенного пути возле села Скребеличи, не пропустив Daewoo Lanos. В результате столкновения погибли четыре человека, ехавшие в Lanos, среди них - малолетний ребенок 9 месяцев и трое взрослых 24, 46 и 50 лет.

23-летний водитель Mitsubishi и еще одна 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную больницу.

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, что это вторая автомобильная авария с четырьмя погибшими в Украине за последние сутки. Вечером 7 июня смертельное ДТП произошло недалеко от Ровно по вине водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу движения.