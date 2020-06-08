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В Фастове произошло тройное убийство

Подозреваемый - 28-летний мужчина, он задержан.

Фото: kv.npu.gov.ua

В городе Фастове (Киевская область) в воскресенье, 7 июня, произошло тройное убийство, сообщается на сайте полиции.

По предварительным данным, 28-летний мужчина зарезал родную 31-летнюю сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ранения своей матери - женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали на месте преступления и взяли под стражу. Ему вменяют ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Личности квартирантов - мужчины и женщины - пока не установлены.

Фото: kv.npu.gov.ua

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