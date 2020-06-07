Из-за обстрелов боевиков на Донбассе четверо военных получили ранения, один - боевое травмирование

В субботу, 6 июня, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирование.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытному и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более 30 мин калибра 120 мм.

У Богдановки враг использовал противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В вечернее время агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по нашим опорным пунктам неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Пивденного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что украинские военные задействовали дежурные огневые средства для сдерживания вооруженной агрессии врага. По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

В воскресенье, 7 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.

Напомним, вчера сообщалось, что вследствие обстрелов российско-оккупационных войск у Марьинки и Опытного двое украинских военных получили ранения.