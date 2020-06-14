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В Изюме 62-летний мужчина подорвал гранату, пытаясь совершить самоубийство

Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

В Изюме 62-летний мужчина подорвал гранату, пытаясь совершить самоубийство
Фото: Нацполиция

В Изюме 62-летний мужчина подорвал гранату, пытаясь совершить самоубийство. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Инцидент произошел во дворе частного дома около 9:30 в воскресенье, 14 июня.

"Мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы", - говорится в сообщении.

На место выехали руководители Изюмского отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья.

Следователи решают вопрос о квалификации события.

Напомним, в Сумской области военный-доброволец покончил с собой, взорвав боевую гранату.

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