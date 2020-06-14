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Киев и 10 областей не готовы к дальнейшему ослаблению карантина, - Минздрав

В этих регионах за последние семь дней зарегистрировали слишком много новых случаев коронавируса.

Киев и 10 областей не готовы к дальнейшему ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: Максим Козленко

По состоянию на 14 июня к очередному этапу ослабления карантина не готовы Киев и 10 областей.

По данным на сайте Минздрава, смягчить противоэпидемические меры не готовы город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В этих регионах превышен показатель новых случаев (инцидентности). Для ослабления карантина он должен составлять менее 12 за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель инцидентности в Волынской, Черновицкой и Львовской областях.

Наопмним, 13 июня Львовская область в несколько раз обошла другие регионы по количеству новых случаев коронавируса. За сутки COVID-19 обнаружили у 139 жителей области.

Всего в Украине коронавирус диагностировали у 648 человек, таким образом количество людей, которые заразились, увеличилось до 31 154.

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