348 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного ветра и дождя

Непогода обрушилась на девять областей.

Из-за сильного дождя и ветра по состоянию на утро воскресенья без света остались 348 населенных пунктов в девяти областях Украины. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях”, - говорится в сообщении.

В Тернопольской и Хмельницкой областях без электричества остались по 83 населенных пункта, в Житомирской - 42, Запорожской - 35, Закарпатской - 31, Киевской - 31, Черновицкой - 22, Кировоградской - 15 и Днепропетровской - 6.

В ГосЧС отчитались, что вследствие непогоды упали 32 дерева, подтоплено 49 жилых домов и 73 двора. Ветер частично повредил кровли 12 зданий и некоторые трассы регионального и местного значения.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Вчера из-за непогоды без света остались 80 населенных пунктов в 7 областях. Больше всего пострадала Черновицкая область.