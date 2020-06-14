В Одесской области восемь часов искали женщину, пропавшую во время марафона

Во время спортивных соревнований в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, ее искали около восьми часов. Об этом сообщает областная полиция.

Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером.

"Девушку, которая около 14:00 отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, однако их попытки не дали результата", - говорится в сообщении.

К поискам подключились кинологи с собаками. Женщину нашли после восьми часов поисков.

Выяснилось, что она сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, — переохлаждение. Сейчас женщина находится в больнице.

"Все знают, что такое Одесский Ультра-Трейл Куяльник — адская жара, вездесущая соль и 67 километров по глине могут сильно ударить даже по лидерам. Главная опасность таилась в склонах: там есть глубокие "колодцы" по 5-6 метров глубиной. Она извилистые, просвечиваются плохо, а вот обваливаются очень легко", - написал в фейсбуке представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Напомним, от удара молнии в Карпатах погиб турист из Львова.