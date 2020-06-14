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Спасатели наткнулись на мину при тушении пожара в Луганской области

Возгорание произошло в "серой зоне".

Спасатели наткнулись на мину при тушении пожара в Луганской области
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В так называемой серой зоне в Луганской области произошел лесной пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Информация о возгорании вблизи населенных пунктов Орехово и Донецкое поступила спасателям около 14 часов в субботу, 13 июня.

Загорелась сухая трава и лесная подстилка на территории Славяносербского лесничества.

Пожар локализовали на площади 10 га.

Пиротехники изъяли 55 взрывоопасных предмета (54 патрона 7,62 мм и минометную мину 82 мм).

По состоянию на утро 14 июня открытого огня не наблюдается.

Ранее сообщалось, что из-за российской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнено минами.

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