Спасатели наткнулись на мину при тушении пожара в Луганской области

В так называемой серой зоне в Луганской области произошел лесной пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Информация о возгорании вблизи населенных пунктов Орехово и Донецкое поступила спасателям около 14 часов в субботу, 13 июня.
Загорелась сухая трава и лесная подстилка на территории Славяносербского лесничества.
Пожар локализовали на площади 10 га.
Пиротехники изъяли 55 взрывоопасных предмета (54 патрона 7,62 мм и минометную мину 82 мм).
По состоянию на утро 14 июня открытого огня не наблюдается.
Ранее сообщалось, что из-за российской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнено минами.