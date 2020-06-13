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Аваков анонсировал новый контракт на вертолеты для МВД

Техника будет предназначена для системы ГосЧС.

Аваков анонсировал новый контракт на вертолеты для МВД
Фото: airwar.ru

Правительство Украины и предприятие "Мотор Сич" работают над крупным контрактом, сообщил 12 июня во время поездки в Запорожье министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Крупный контракт между АО "Мотор Сич" и правительством относительно летательных аппаратов. Надеюсь, мы должны сделать этот контракт очень скоро", - цитирует Авакова "Укринформ".

В комментарии агентству президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что речь идет о вертолетах.

"В Министерстве внутренних дел есть служба ЧС, в обязанность которой входит спасение людей, участие в тушении пожаров. Такую технику мы делаем и сертифицировали. Мы об этом давно говорим, его помощники к нам приезжают и надеюсь, что мы заключим контракт. Наши вертолеты тушат пожары в Малайзии, во Вьетнаме, Индонезии, Португалии, а в Украине пока тушат пожары вертолеты Министерства обороны. В ГосЧС такая техника нужна и надеюсь, что в ближайшее время она у них появится, мы готовы ее делать", - отметил Богуслаев.

Напомним, что в июле 2018 года МВД подписало контракт с французским производителем Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной).

Пока что поставлены только семь вертолетов.

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