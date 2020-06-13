Тимошенко: Украине нужен не кредит МВФ, а отказ от коррупции с НДС

Если закрыть коррупцию с НДС и вернуть в бюджет недоплаченные НАК «Нафтогаз» 72 млрд гривен Украине нужны будут кредиты МВФ. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом она отметила, что меморандум с МВФ лишь подтвердил, что нынешняя власть продолжает стратегию предшественников.

«Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к уничтожению системы образования и здравоохранения, - все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий в внешнее управление, готовится распродажа земли», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Именно поэтому, по словам лидера «Батькивщины», изменения должны начаться с действий власти.

«Нам надо опираться на ресурсы, которые еще есть в Украине, на наши собственные возможности. Не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам, направить их на служение украинцам», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Первым шагом она назвала прекращения краж, покрываемых властями.

«Только две операции - закрыть коррупцию на НДС и вернуть 72 миллиарда от НАК «Нафтогаз», которые он не доплатил в бюджет, и нам не то что не нужен будет кредит от МВФ - мы будем иметь 100% обеспечения наших бюджетных потребностей. Мы сможем сделать и пенсии для людей, и заработные платы для врачей и педагогов, мы сможем перейти на обязательное медицинское страхование, а главное - государственные финансы работать ради украинцев», - заверила Юлия Тимошенко.