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64 депутата обжаловали в КСУ "антиколомойский" закон

Конституционный Суд рассмотрит закон, бывший ключевым для программы МВФ.

64 депутата обжаловали в КСУ "антиколомойский" закон
Фото: president.gov.ua

64 депутата Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон об отдельных вопросах функционирования банковской системы, также известный как "антиколомойский" закон.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Парламентарии во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры и противоречит семи статьям Конституции.

Среди подписантов в основном представители "Батькивщины", группы "За будущее" и отдельные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, что закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Раньше депутаты обжаловали в КСУ и специальную процедуру, по которой был принят "антиколомойский" закон.

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