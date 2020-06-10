Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2" - "Схемы" (обновлено)

Игорь Коломойский и пресс-служба "1+1" заявили, что для них эта информация стала новостью.

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук внес в декларацию за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы: коррупция в деталях", пишет "Радио Свобода".

Медведчук указал, что его супруга Оксана Марченко является конечной бенефициарной собственницей Bolvik Ventures Ltd (Британские Виргинские острова). Эта компания через цепь других фирм владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" - это указано в сообщении о структуре телеканала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020.

Также там указано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но о Медведчуке нет никакой информации. Другим совладельцем "1+1" указан олигарх Игорь Коломойский.

Также Bolvik Ventures Ltd фигурирует в структуре собственности канала "2+2". Через ряд компаний она контролирует в нем долю в 24,51%, что указано в отчете на сайте телеканала от 16 марта.

"Как и в случае с "1+1", на официальном сайт "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures Ltd контролирует только Игорь Суркис, но нет никаких данных о причастности к ней Виктора Медведчука", - подчеркнули журналисты.

В структуре собственности канала "Плюс Плюс", который также входит в группу "1+1", компания Bolvik Ventures Ltd не фигурирует. Телеканал ТЕТ структуру собственности не обнародовал.

Игорь Коломойский прокомментировал, что доля семьи Медедчуков в структуре "Студии 1+1" для него является новостью.

"Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен отправить запрос: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему узнаем об этом из декларации?" - заявил он.

В то же время Коломойский сообщил, что нет смысла обсуждать, комфортно ли ему быть партнером семьи Виктора Медведчука.

"Зачем обсуждать, комфортно или некомфортно, если это не от меня зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что собственник - Марченко. Нужно выяснить, какой доли, сколько акций. Там же не написано ничего. Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркисов. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это другой вопрос", - сообщил Игорь Коломойский.

Обновление. Телеканал тоже назвал эту информацию "новой", а юристы направили запросы компаниям.

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко (жене Медведчука, - ред.). Подписчики ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую недавно обнародовал нардеп. Для 1+1 медиа эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала. Официальный комментарий 1+1 медиа появится после проверки информации", - говорится в сообщении на сайте "1+1".

Напомним, что в январе Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеочередную проверку ООО "ТРК Новые коммуникации" (телеканал ZIK) и ООО "ТРК 112-ТВ" (телеканала "112 Украина). Оба канала принадлежа соратнику Медведчука Тарасу Козаку.