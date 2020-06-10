Украина в ИКАО призвала Иран передать самописцы сбитого самолета МАУ

Украина призвала Международную организацию гражданской авиации применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Совет ИКАО. Впервые в истории - в режиме видеоконференции. Имел возможность только выступить от Украины по PS752. Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО важны правила и важно доверие. Блокирование расследования лишает нас и того, и другого", - написал Шевченко в фейсбуке.

Он добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости", - подчеркнул посол.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В конце мая сообщалось, что Иран намерен передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию.

7 июня Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ находится на завершающем этапе.