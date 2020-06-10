Зеленский во время визита в Чернигов встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с кандидатом в министры образования и науки Сергеем Шкарлетом.

Он посетил Национальный технологический университет в Чернигове, ректором которого является Шкарлет. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Президенту продемонстрировали верстат для резьбы по дереву, созданный в университете 3D-принтер, и портативный фотоэлектрический источник питания для военного применения.

Зеленский отметил вниманием очки виртуальной реальности, которые используются для учебы - при помощи специальной программы можно увидеть, что произойдет во время тех или иных действий при ремонте оборудования.

"Владимир Зеленский предложил студентам поработать и над проектом электрокара", - говорится в сообщении.

Также президент ознакомился с помещениями университета и понаблюдал за онлайн-экзаменом, который проходил в одной из аудиторий.

Напомним, что профильный комитет Верховной Рады проводит собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

Спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Во время встречи с журналистами 6 июня Владимир Зеленский объяснил, как ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки. По словам президента, после отказа от назначения главы профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака и экс-министра образования и науки Анны Новосад начались поиски других кандидатов. Кандидатура Шкарлета всплыла на встрече с ректорами вузов 2 июня.

Зеленский заявил, что во время визита в Чернигов будет больше узнавать о Шкарлете.