Зеленский пояснил, откуда появилась кандидатура Шкарлета на должность министра образования

Президент Владимир Зеленский пояснил, как ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

Президент отметил, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады. "Он сказал: я еще не успел. Мы так можем долго ждать, пока Сергей все сделает. При всем уважении", - сказал Зеленский.

Также президент предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука, но она тоже не захотела.

Тогда Зеленский вместе с Бабаком и профильным заместителем главы Офиса президента Юрием Косnком начали искать других кандидатов.

Одной из них была Александра Антонюк, заместительница директора Института математики НАН Украины. "Прекрасная женщина. Я уверен, что на присоединится к нам", - сказал Зеленский.

"После этого было еще несколько человек. Они тоже очень хорошие, но не могут быть министрами", - добавил президент.

Кандидатура Шкарлета всплыла на встрече с ректорами вузов 2 июня.

"Они все мне предложили. Первое - ректор черниговского университета, 1972 года рождения, профессор, доктор экономических наук. Второе - мне сказали: у вас есть человек, который работает в Офисе президента много-много лет; он был замминистра Табачника, его зовут [Алексей] Днепров. И третий человек: у вас есть глава комитета Сергей Бабак", - сказал Зеленский.

По его словам, он в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете.

"Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - сказал он.

Президент также отметил, что некорректно укорять Шкарлета за членство в Партии регионов, потому что в нее загоняли "всех учителей в областях".

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.