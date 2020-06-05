Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от "ЕС"

Он будет выдвигаться от "УДАРа".

Действующий мэр Киева Виталий Кличко отказался баллотироваться на должность мэра столицы от политической партии "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил в своем "Фейсбуке".

"Я прочитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду УДАРа на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал он.

Кличко добавил, что готов "сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".

Намерение баллотироваться на должность мэра Киева Кличко предварительно подтвердил в одном из интервью 29 мая. Он подчеркнул, что планирует официально заявить об участии в выборах "в сроки, определенные украинским законодательством".

Кличко также сообщил, что его партия "УДАР" может пойти на местные выборы под новым брендом.

Напомним, Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. В 2018 году он уже говорил, что намерен баллотироваться снова на эту должность.

По данным исследования группы "Рейтинг", которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на конец октября 2020 года.