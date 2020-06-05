Он уже побеждал на нем в 2012 году.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пойдет на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

"У нас там очень мощная поддержка и на президентских, и на парламентских выборах была, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы... Все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко - как село без церкви", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что в 2012 году победил на этих выборах с "феноменальным успехом", набрав 55,67% голосов избирателей.

Напомним, что выборы на округе №208 пройдут 25 октября в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко. Он был найден мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве.