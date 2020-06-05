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Министр Федоров установил камеры в кабинете, чтобы ему не предлагали взятки

По словам министра, ему предлагали взятки в виде процентов от закупок

Министр Федоров установил камеры в кабинете, чтобы ему не предлагали взятки
Фото: Прес-служби Мінцифри

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что ему предлагали взятки в виде процентов от ІТ-закупок. Чтобы ему больше не приходили с подобными "предложениями", министр установил камеры в своем кабинете в здании правительства.

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью LB.ua.

"Кстати, после этого я установил себе камеры в кабинете и записываю, что происходит, для того, чтобы, если будут какие-то конкретные предложения ко мне, я обратился в правоохранительные органы. Я хочу теперь, чтобы ко мне даже не приходили с такими вопросами и понимали, что у меня все пишется. Идеально было бы сделать, чтобы когда-то стало публичным то, что здесь происходит", - отметил Федоров.

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