Глава Минцифры возглавил запорожскую ячейку "Слуги народа", Корявченков - криворожскую

Политическая партия "Слуга народа" определилась с руководителям областных организаций в еще девяти регионах.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.
- Днепропетровская область - Юрий Кисель, народный депутат;
- Донецкая область - Владлен Неклюдов, народный депутат;
- Запорожская область - Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
- Львовская область - Ростислав Тистык, народный депутат;
- Николаевская область - Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте;
- Одесская область - Сергей Альперсон, предприниматель, общественный активист;
- Полтавская область - Ольга Савченко, народный депутат;
- Сумская область - Михаил Ананченко, народный депутат;
- Тернопольская область - Владимир Гевко, народный депутат;
"И еще из новостей - председателем городской организации «Слуги народа» в Кривом Роге стал народный депутат Юрий Корявченков", - написала Кравчук в фейсбуке.
Напомним, что в начале недели партия "Слуга народа" назвала руководителей областных ячеек в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.