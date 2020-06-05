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Глава Минцифры возглавил запорожскую ячейку "Слуги народа", Корявченков - криворожскую

Лидеру фракции Арахамии доверили Николаевскую область.

Глава Минцифры возглавил запорожскую ячейку "Слуги народа", Корявченков - криворожскую
Фото: Макс Требухов

Политическая партия "Слуга народа" определилась с руководителям областных организаций в еще девяти регионах.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

  • Днепропетровская область - Юрий Кисель, народный депутат;
  • Донецкая область - Владлен Неклюдов, народный депутат;
  • Запорожская область - Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
  • Львовская область - Ростислав Тистык, народный депутат;
  • Николаевская область - Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте;
  • Одесская область - Сергей Альперсон, предприниматель, общественный активист;
  • Полтавская область - Ольга Савченко, народный депутат;
  • Сумская область - Михаил Ананченко, народный депутат;
  • Тернопольская область - Владимир Гевко, народный депутат;

"И еще из новостей - председателем городской организации «Слуги народа» в Кривом Роге стал народный депутат Юрий Корявченков", - написала Кравчук в фейсбуке.

Напомним, что в начале недели партия "Слуга народа" назвала руководителей областных ячеек в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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