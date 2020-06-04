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Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине

Экс-президент привлек внимание участников встречи к тенденции возвращения Украины "к временам политически мотивированных преследований и торможению процесса реформ".

Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Председатель политической партии «Европейская Солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Петр Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса. А также, сообщается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

"Петр Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.Собеседники поздравили с приближением третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорится, что Петр Порошенко привлек внимание участников встречи к тенденции возвращения Украины "к временам политически мотивированных преследований и торможению процесса реформ".

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