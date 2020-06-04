Эксперимент с новыми лицами в правительстве провалился, - Порошенко

Эксперимент с новыми лицами в правительстве провалился. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

«7 месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому что правительство сейчас это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека - Владимир Зеленский. Он является премьер-министром, он является министром экономики, министром социальной политики, он является министром внутренних дел и он является генеральным прокурором Украины», - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко напомнил, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и "с полной казной денег", а за восемь месяцев ее довели до критического состояния.

«Сейчас экономика на земле. И чтобы спасать экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать надо немедленно. Надо определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Надо защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, пресечь коррупционные злоупотребления с НДС, прекратить коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начинать наконец действовать», - призвал экс-президент.

«Инвесторам нужны не няни. Инвесторам нужна надежная защита и выполнение обязательств государства. Надо немедленно пересмотреть закон 1210, и если это основа вашей налоговой политики, лучше не делать ничего. Я подчеркиваю и призываю президента обеспечить формирование профессионального технократического правительства. Обращаюсь к руководству Верховной Рады немедленно выдать нам подписные листы для сбора подписей о недоверии этому правительству», - отметил Петр Порошенко.